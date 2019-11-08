Климкин оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО
Бывший глава внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что у Североатлантического Альянса наблюдается «смерть мозга». Его процитировала «Свободная пресса».
«Смерть мозга» нашли у НАТОПодробнее
По мнению Климкина, слова Макрона не более чем самокритика, поскольку Франция является членом военного блока, и ей «виднее».
«А вот то, что он не уверен относительно статьи 5, то есть солидарной защиты, очень грустно», — заметил экс-министр.
Он добавил, что не нужно делать из Альянса еще один Будапештский меморандум, так как один уже существует.