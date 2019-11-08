Климкин оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

«Смерть мозга» нашли у НАТО Подробнее

По мнению Климкина, слова Макрона не более чем самокритика, поскольку Франция является членом военного блока, и ей «виднее».

«А вот то, что он не уверен относительно статьи 5, то есть солидарной защиты, очень грустно», — заметил экс-министр.

Он добавил, что не нужно делать из Альянса еще один Будапештский меморандум, так как один уже существует.