  • Климкин оценил слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

    08 ноября 2019, 11:19

    Артур Блянихов

    Бывший глава внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин отреагировал на слова французского лидера Эммануэля Макрона о том, что у Североатлантического Альянса наблюдается «смерть мозга». Его процитировала «Свободная пресса».

    «Смерть мозга» нашли у НАТО

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    По мнению Климкина, слова Макрона не более чем самокритика, поскольку Франция является членом военного блока, и ей «виднее».

    «А вот то, что он не уверен относительно статьи 5, то есть солидарной защиты, очень грустно», — заметил экс-министр.

    Он добавил, что не нужно делать из Альянса еще один Будапештский меморандум, так как один уже существует.