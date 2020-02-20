Климкин назвал сделку России и Запада «реально опасной»

Возможная сделка России с западными странами напугала экс-главу украинского МИД Павла Климкина. Из-за нее Украина якобы может оказаться под влиянием Москвы.

Климкин допустил в интервью Ukrlife.tv, что Западу удастся договориться с РФ. Тогда «сферы влияния» в мире поделят по новому условному соглашению «Ялта — 2». Оно и представляет опасность для Киева.

«С точки зрения возможности такой сделки — да, я считаю, опасность этого вполне реальна», — заявил бывший украинский министр.

Подобная ситуация, по мнению Климкина, сложится, если Украина не будет «работать» с общественными лидерами и политиками Запада. Киеву стоит «ангажировать своих друзей» и «играть», если он не хочет такого исхода событий.

Экс-глава МИД Украины подчеркнул, что это «будет плохо для нас, очень плохо для Запада и вообще очень плохо». Он надеется на возможность избежать такого сценария.

«Мы тогда потеряем доверие в то, что живем в каком-то справедливом мире», — заключил политик.

В начале февраля Климкин заявил, что жизнь россиян в ПАСЕ нужно сделать невыносимой.