Климкин назвал разведение войск в Донбассе успехом Путина
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«К сожалению, у Путина много успехов. Этот успех нужно еще реализовать, но символически он есть», — сказал украинскому «24 каналу» Климкин.
Он пояснил, что успешные действия российского лидера заключаются в разведении войск в Донбассе от границы Украина и самопровоглашенных ДНР и ЛНР.
Речь идет об отводе военных в населенных пунктах Золотое и Петровское. Это стало одним из условий проведения саммита в «нормандском формате».
Сейчас войска уже отведены из обговоренной территории и происходит разминировании у линии разграничения. Все работы происходят под контролем ОБСЕ.
Изначально отвод войск планировали начать 11 октября, но его сорвали. Мирному процессу активно сопротивлялись отряды украинских националистов и радикалов. Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, прекращение огня и примирение людей - ключевые условия для достижения мира в зоне конфликта.