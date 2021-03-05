Климкин испугался за Закарпатье после шутки словацкого премьера о вакцине

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин не оценил шутку словацкого премьера Игора Матовича о передаче России Закарпатской Украины в обмен на «Спутник V». Он назвал его слова «шуткой по Фрейду» и посетовал, что некоторые думают, что Закарпатье не принадлежит Киеву.

«Будет очень грустно и неправильно, если наша реакция ограничится публичными заявлениями и требованием извинений — не хочется, чтобы Закарпатье стало „вторым Крымом“. Вы можете сказать, что до этого далеко, и будете правы, но риски тоже безумны — от клановости и контрабанды до иностранного влияния, прежде всего российского», — написал Климкин на своей странице в Facebook.

Бывший министр призвал власти работать над тем, чтобы в Закарпатье «было больше Украины».

«Должна быть отдельная стратегия, вне зависимости от того, кто [находится] у власти [на Украине]», — добавил Климкин.

Ранее Матович пошутил, что пообещал Москве отдать Закарпатскую Украину взамен на поставки вакцины от коронавируса «Спутник V». Словацкий министр иностранных дел Иван Корчок позже извинился за слова главы правительства перед своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой.