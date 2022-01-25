Климатологи заявили о катастрофических последствиях извержения вулкана около острова Тонга

Извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай спровоцировало цунами в Тихом океане около острова Тонга. Последний раз такое происходило примерно 1100 лет назад. Ученые опасаются катастрофических последствий, написал Life.

По словам исследователей из Оксфордского университета, над Австралией облако из пепла уже достигло высоты 39 километров. Поднявшись на высоту примерно 10 километров, пепел не выпадет на Землю с дождями, а понемногу распространяется во все стороны. На снимках астронавта NASA Кейла Бэррона видно, что немалую часть планеты накрыло пепельным одеялом.

Ученые считают, что на этот раз людям предстоит пережить очередное понижение температуры по всему земному шару. Ситуацию прокомментировал директор Института теории прогноза землетрясений и математической геофизики РАН Петр Шебалин.

«Незначительное похолодание может, конечно, произойти, даже если будет очень сильное извержение. Но одного извержения недостаточно, чтобы вызвать действительно серьезное похолодание. Нужно, чтобы действительно было несколько сильных извержений вулканов в разных частях света», — сообщил ученый.