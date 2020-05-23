Климатологи рассказали, может ли режим самоизоляции повлиять на погоду в России

При этом ученые уточнили, что уровень загрязнения в небе над Москвой снизился на 20–40%. Пестрякова уточнила, что атмосферные процессы слишком мощные, поэтому с ними даже «никакую водородную бомбу не сравнить».

Ранее директор климатической программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин рассказал, что «Россию теперь каждый год ожидает большее количество всевозможных аномальных явлений как по температуре, так и по осадкам, ветрам». Он уточнил, что это станет регулярным явлением.

Также синоптики спрогнозировали возвращение теплой погоды в Москву. По данным Гидрометцентра РФ, потепление до плюс 20 градусов ожидается в столице уже совсем скоро.