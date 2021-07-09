«Климатический царь» попытается включить Россию в пакт с Западом

С 12 по 15 июля Россию с официальным визитом приедет спецпредставитель президента США по климату Джон Керри. В разговоре с «360» американист Малек Дудаков предположил, что Керри попытается подключить Россию к участию в каких-то климатических договоренностях.

«Джон Керри — климатический царь в администрации Байдена. То есть человек, который занимается всеми вопросами окружающей среды. Он пытается использовать свои реноме и связи, чтобы договориться и включить Россию в какой-нибудь климатический пакт, который сейчас пытаются сформировать вокруг западных стран», — сказал Дудаков.

Официальным поводом для визита стали климатические соглашения, достигнутые между Джо Байденом и Владимиром Путиным в Женеве. Однако, по мнению Дудакова, есть и дополнительная, менее очевидная цель.

«Понятно, что у его визита есть и другая цель. Она не лежит на поверхности. На основе климатических соглашений перенастроить, может быть, даже несколько перезапустить отношения России и США. Эта цель очень амбициозная, одним визитом не решается. Но, как минимум, то, что сейчас появляется еще один вопрос, в котором есть точки соприкосновения России и США, кроме стандартных терроризма и разоружения, это хорошо», — заключил собеседник.