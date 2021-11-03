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    03 ноября 2021, 00:16

    Австралия внесет средства в климатический фонд ООН

    Австралия пожертвует в климатический фонд ООН 130 миллионов евро

    Арина Бобкова

    Австралия планирует выделить 130 миллионов евро на обеспечение климатической безопасности. Об этом рассказал канцлер республики Александер Шалленберг в ходе Экологического саммита ООН, передала «Парламентская газета» со ссылкой на ORF.

    «Европа со своими климатическими целями находится на пути к тому, чтобы стать первым климатически нейтральным континентом к 2050 году», — рассказал он.

    Он отметил, что необходимо найти новые устойчивые формы промышленного производства, транспортных технологий, а также пересмотреть подход к потреблению и жилищному строительству.