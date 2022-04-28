Генеральный прокурор штата Джорджия Кристофер Карр заявил, что климатическая политика президента США Джо Байдена привела к энергетическому кризису в стране. Об этом написал RT со ссылкой на письмо Карра.

По его словам, нынешние политики США уничтожили качественные рабочие места и инвестиционные возможности.

«Вместо того чтобы признать, что его (Джо Байдена. — ред.) климатическая повестка — это катастрофа для американского народа, в росте цен на бензин президент Байден скорее будет винить Россию, пандемию коронавируса и даже нефтяные компании», — сообщил Карр.

Прокурор Джорджии напомнил, что американский лидер объявил о намерении закрыть трубопровод Keystone XL, который способствовал бы росту экономики США, буквально через несколько часов после присяги.

В своем письме Карр призвал госсекретаря и министров реализовать политику, которая будет направлена на увеличение производства энергии внутри страны.