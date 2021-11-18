Клиентов службы доставки предупредили об опасности утечки персональных данных

Профессор Чжуннаньского университета экономики и права Пань Хэлинь обратил внимание на то, что сейчас возникает все больше каналов для утечки персональных данных. С выводами специалиста ознакомилась «Парламентская газета».

Пань Хэлинь указал на способ кражи личных данных через службы доставки. Чтобы оформить заказ требуется предоставить определенный объем информации о себе, в которую входят имя, фамилия, телефонный номер и данные банковской карты. Также требуется указать рабочий и домашний номера. Эксперт напомнил о случаях, когда «тайные агенты», работавшие в службах доставки, собирали и продавали информацию о клиентах.