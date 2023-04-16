Мир 16 апреля 2023, 01:50 Клиентов Bank of Cyprus из России уведомили о закрытии счетов — СМИ Business FM: Bank of Cyprus начал рассылать уведомления о закрытии счетов россиянам Unsplash

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Многим клиентам Bank of Cyprus стали приходить уведомления от кредитной организации по поводу закрытия счетов. На осуществление данной процедуры им дали два месяца, сообщило издание Business FM.

Сообщения получили налоговые резиденты России, которые имеют доход от бизнеса, попавшего под санкции Запада. Это затронуло и физические лица с ВНЖ по покупке жилья на Кипре или занимающихся туризмом на острове. О подобных сигналах рассказали и россияне, находящиеся в республике по туристической визе.

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По словам портфельного менеджера Александра Крапивко, у россиян, имеющих бизнес на территории Кипра, есть возможность избежать этих мер. Кроме того, менеджеру банка, который курирует счет, нужно предоставить свежие данные, включая актуальный адрес проживания на Кипре.

Начальник аналитического отдела компании «Риком-траст» Олег Абелев не исключил, что аналогичная ситуация с закрытием банковских счетов россиян может произойти и в других странах.

Ранее банк Emirates NBD в ОАЭ начал переводить активы граждан России на отдельные счета. Таким образом, дивиденды и деньги от продажи ценных бумаг поступают на сегрегированный счет.