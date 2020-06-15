Кличко застукали за нарушением карантина. Он призывал всех сидеть дома

Мэр ужинал в компании мужчины и двух девушек поздно вечером, хотя по правилам за столом не должно быть более двух человек, расстояние между столиками должно быть не менее полтора метра, а сами заведения должны закрываться после 22.00.

При этом ранее из-за опасности СОVID-19 Виталий Кличко не раз призывал строго следовать правилам карантина. Он просил жителей Украины серьезно отнестись к ограничительным мерам и соблюдать их.

Он даже планировал ввести в столице более строгие ограничительные меры, так как послабления могут спровоцировать инфекционный взрыв. «Тогда придется вводить более строгий карантин», — отметил он тогда.

На данный момент на Украине с начала пандемии было выявлено 31 154 больных COVID-19, 889 человек погибли.