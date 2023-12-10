Мир 10 декабря 2023, 03:58 Кличко «заклинило» во время беседы с журналистами в прямом эфире Виталий Кличко впал в ступор в прямом эфире после вопроса о киевском метро Telegram-канал мэра Киева Виталия Кличко

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Мэр Киева Виталий Кличко странно вел себя во время беседы с журналистами телеканала «Киев24» в тоннеле столичного метро. На одном из вопросов его буквально заклинило.

Градоначальника попросили прокомментировать состояние киевского метрополитена после недавнего затопления.

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«Подводя итоги, можно сказать, что сейчас, по соображениям безопасности…» — сказал Кличко.

После этого последовала 12-секундная пауза. Во время молчания у мэра Киева был открыт рот, а в глазах читалась растерянность. Кличко продолжил разговаривать с представителями СМИ, когда один из помощников посветил ему фонариком в лицо.

Киевская администрация накануне закрыла движение поездов на участке между станциями «Лыбедская» и «Демиевская». Такие меры объяснили подтоплением участка. После этого прокуратура начала досудебное расследование по факту служебной халатности из-за остановки движения поездов на шести станциях метрополитена.