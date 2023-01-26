Важное 26 января 2023, 11:16 Кличко заявил о взрывах в Киеве Мэр Киева Кличко сообщил о взрывах в городе

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Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в Днепропетровском районе Киева. Информация появилась в его Telegram-канале.

«Взрывы в Киеве! Будьте в укрытиях», — написал Кличко.

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Позже он уточнил, в каком именно районе слышны взрывы, и добавил, что на место следуют «все службы».

Ранее о взрывах в украинской столице написали местные СМИ. По данным Telegram-канала «Украина.ру», на месте взрыва поднимается «сильный дым».

В Киевской областной военной администрации заявили об угрозе масштабной ракетной атаки по всей Украине и добавили, что в Киевской области уже работает система противовоздушной обороны, «силы ПВО наготове».

По всей территории Украины по-прежнему действует воздушная тревога. Украинские СМИ написали о взрывах в Киевской, Днепропетровской, Николаевской областях. По некоторым данным, ракеты попали в Киевскую гидроаккумулирующую электростанцию.

Губернатор Винницкой области Сергей Борзов также рассказал о прилетах в своем регионе и уточнил, что пострадавших нет.