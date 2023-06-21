21 июня 2023, 18:04
Кличко заявил о политическом преследовании со стороны властей Украины
Мэр Киева Кличко: против меня развернули шквальную кампанию по дискредитации
Центральные власти Украины начали кампанию по дискредитации против мэра Киева Виталия Кличко. Об этом градоначальник сообщил в Telegram-канале.
«Мы разве уже одержали победу? У нас больше нет других проблем, что главной стал Кличко? Или кому-то чешется взять столицу под контроль? Вы делаете киевлян заложниками политической ситуации, разрушая системы жизнеобеспечения и самоуправления города», — сказал он.
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Кличко отметил, что руководителям городских служб вручают обвинения и громко говорят о якобы их виновности.
«При этом главам районов столицы, назначенных офисом президента, обвинений нет. Это политические мотивированное преследование», — добавил мэр Киева.
Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что нынешний президент Украины Владимир Зеленский начал устранять своих политических конкурентов перед ближайшими выборами.
Виталий Кличко
Киев
Украина
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