Мир 14 июля 2023, 21:53 Кличко заявил о готовности баллотироваться на пост президента Украины Мэр Киева Кличко заявил, что готов выдвигаться на пост президента Украины РИА «Новости»

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Мэр Киева Виталий Кличко в интервью украинскому изданию «Левый берег» не исключил, что будет претендовать на пост президента Украины. Однако добавил, что говорить об этом пока рано.

Ему задали вопрос, хочет ли он возглавить Украину.

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«Если будут нужны мои знания, моя энергия, опыт для того, чтобы сделать Украину европейской, я для этого отдам все и отдаю все», — ответил Кличко.

По его словам, говорить об этом и в целом о президентских выборах можно будет лишь после завершения конфликта.

В конце июня Кличко заявил, что центральные власти начали кампанию по его дискредитации. Он также обвинил чиновников в том, что они уделяют уму столько «внимания», когда у страны уже очень много нерешенных проблем.

Также сообщалось, что Офис президента Украины Владимира Зеленского провел ряд совещаний по вопросу освобождения Кличко от должности мэра. Причиной стал скандал с закрытыми бомбоубежищами в столице во время воздушной тревоги.