Кличко заявил, что у него нет конфликта с Зеленским

В отношениях между мэром Мэр Киева Виталием Кличко и президентом Украины Владимиром Зеленским «периодически возникают обострения». Тем не менее конфликта между ними нет.

Глава столицы Украины уточнил в беседе с изданием «Бабель», как складываются его взаимоотношения с лидером страны.

«У меня нет конфликта с Владимиром Зеленским. У нас периодически возникают обострения», — пояснил Кличко.

Он напомнил об обвинениях в попытке дать взятку главе офиса президента Андрею Богдану. Якобы для того, чтобы мэр Киева не лишился своей должности.

Во второй раз «обострение касалось флага». Кличко рассказал, как перед торжественным мероприятием передал его сценарий советнику офиса Зеленского Михаилу Подоляку и приглашение для президента.

«Но президент не пришел. Знаю: то, что он не присутствовал, его разозлило», — заметил Кличко.

Накануне Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции, что из-за краж из госбюджета Украины у окружения мэра Киева Виталия Кличко прошли обыски. Глава государства также заметил, что столичный градоначальник постоянно ищет с ним встречи.