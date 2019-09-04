Кличко задумал вновь баллотироваться на пост мэра Киева
Глава Киевской государственной городской администрации Виталий Кличко намерен снова баллотировать на пост градоначальника украинской столицы, сообщил сайт радиостанции «Говорит Москва».
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Кличко объяснил, что его команда должна реализовать еще множество проектов и изменений.
«Я буду баллотироваться на следующих выборах, потому что много проектов и многие изменения, которые мы начали, мы должны реализовать», — заявил Кличко.
Ранее стало известно, что кабмин Украины решил отправить Кличко в отставку. Политик заявил, что такое решение нарушает Конституцию Украины, поскольку мэра выбирают жители.
Бывший боксер Кличко занимает пост мэра Киева с 5 июня 2014 года, напомнил сайт «Аргументы и факты».