Кличко забыл слова на публичном выступлении. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко не смог подобрать слов, освещая проблему мусора. Во время выступления на публике политик несколько секунд мямлил нечто нечленораздельное, прежде чем выразиться ясно.

Фрагмент речи Кличко появился в Сети. Мэр украинской столицы сбился с темы и не сразу сумел вернуться к разговору.

«Что же… Э-э-э-э… Что же мы будем делать с мусором?» — задался после 10-секундного замешательства политик.

Виталий Кличко известен своими неоднозначными выражениями и оговорками. Одна из фраз стала своеобразным эталоном косноязычия мэра Киева.

«А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать», — как-то заявил он.

Сам Кличко в начале 2022 года даже выпустил календарь, где собрал допущенные им ляпы. Идея пришла к мэру после неудачного поздравления горожан с наступающим Новым годом.