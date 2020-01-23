Кличко выучил новое слово, чтобы его «не подкалывали»

Виталий Кличко решил подучить английский после прошлогоднего провала на форуме в Давосе. Он рассказал, что научился выговаривать слово «диджитализация», чтобы его «не подкалывали».

Политик выложил на своем Youtube-канале видео, в котором провел экскурсию по своему кабинету. Там же он похвастался, что выучил новое слово.

«Мы должны двигаться в ногу со временем, чтобы наш город был дигитализован. Диджитализейшен — по-английски. Выучил это слово, чтобы не подкалывали. Сложно выговорить и еще сложнее реализовать», — рассказал он.

В 2019 году на форуме в Давосе политик рассмешил публику тем, что не смог выговорить это слово. Верно произнести ему удалось только с четвертой попытки. Этот момент попал на видео, которое разошлось во всех соцсетях и стало вирусным.