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    21 октября 2021, 18:24

    Кличко встретился с Зеленским впервые за год

    Встреча Зеленского с Кличко прошла впервые с начала года

    Артур Блянихов

    Впервые с начала года в очном формате прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

    По данным издания, встреча состоялась в минувший вторник в офисе президента Украины. Зеленский и Кличко обсудили актуальные проблемы Киева.

    «Мы, действительно, встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы», — поделился мэр Киева.