Кличко встретился с Зеленским впервые за год

Впервые с начала года в очном формате прошла встреча президента Украины Владимира Зеленского с мэром Киева Виталием Кличко. Об этом сообщил «ПолитЭксперт».

По данным издания, встреча состоялась в минувший вторник в офисе президента Украины. Зеленский и Кличко обсудили актуальные проблемы Киева. «Мы, действительно, встретились. В первый раз за последний год. Говорили долго о проблемах столицы», — поделился мэр Киева.