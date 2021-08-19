Кличко уличил власти Украины в заговоре против себя

Украинские власти поручили правоохранителям испортить репутацию мэру Киева Виталию Кличко. Озвученные с этой целью обвинения, по его же словам, лопнут, как мыльный пузырь.

Кличко рассказал о многократных визитах сотрудников правоохранительных органов в эфире «Украинского радио».

«Даже если правоохранители приходят, мы говорим: „Извините, пожалуйста, мы предоставили эти документы, вы уже второй раз пришли“. А они говорят: „Извините, пожалуйста, нам дали задание, мы должны это сделать“», — подчеркнул мэр Киева.

Он добавил, что вместе со своей командой боролся против ситуаций, когда «давалось задание, кого наказывать, а кого — нет». Кличко также вспомнил про претензии против парковщиков, которых объявили преступной организацией.

«Эти обвинения лопнут, как мыльный пузырь. Под этими обвинениями я вижу задание испортить репутацию и рассказать, как все плохо», — отметил мэр, добавив, что работает во благо города.

В мае 2021 года в украинских СМИ появились публикации о том, что офис Зеленского планирует уволить Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации. Пост он совмещает вместе с креслом градоначальника.

На коммунальных предприятиях Киева и в городской администрации столицы Украины с весны регулярно устраивают обыски. Кличко назвал их давлением на столичную власть и лично на него.