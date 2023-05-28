Мир 28 мая 2023, 02:57 Кличко сообщил о взрывах в Киеве Кличко: взрывы прозвучали в Киеве РИА «Новости»

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Жители Киева слышали звуки взрывов в ночь на воскресенье. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.

«Взрывы в Киеве. Информация уточняется», — написал он.

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Также Кличко добавил, что в Киевской области включили систему противовоздушной обороны. Позже он добавил, чтобы горожане оставались в укрытиях.

Ранее сообщалось о взрывах в ряде областей Украины, в частности, в Житомирской и Сумской. В большинстве регионов страны, в том числе в Киеве и Киевской области, объявили воздушную тревогу.

Взрывы в Киеве прогремели 25 мая, в городе объявляли воздушную тревогу. Местные власти оповестили население о работе ПВО в области, указав на возможные атаки беспилотников.

Украинские власти также сообщали о воздушной тревоге в подконтрольной киевскому режиму части Запорожья и Херсонщины.

Днем ранее взрывы слышали жители Харьковской области. Подконтрольная Киеву военно-гражданская администрация города причины взрывов не озвучила.