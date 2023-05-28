28 мая 2023, 02:57
Кличко сообщил о взрывах в Киеве
Кличко: взрывы прозвучали в Киеве
Жители Киева слышали звуки взрывов в ночь на воскресенье. Об этом мэр города Виталий Кличко сообщил в Telegram-канале.
«Взрывы в Киеве. Информация уточняется», — написал он.
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Также Кличко добавил, что в Киевской области включили систему противовоздушной обороны. Позже он добавил, чтобы горожане оставались в укрытиях.
Ранее сообщалось о взрывах в ряде областей Украины, в частности, в Житомирской и Сумской. В большинстве регионов страны, в том числе в Киеве и Киевской области, объявили воздушную тревогу.
Взрывы в Киеве прогремели 25 мая, в городе объявляли воздушную тревогу. Местные власти оповестили население о работе ПВО в области, указав на возможные атаки беспилотников.
Украинские власти также сообщали о воздушной тревоге в подконтрольной киевскому режиму части Запорожья и Херсонщины.
Днем ранее взрывы слышали жители Харьковской области. Подконтрольная Киеву военно-гражданская администрация города причины взрывов не озвучила.
Виталий Кличко
Киев
Украина
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