Кличко снова избрали мэром Киева

Действующего мэра Киева Виталия Кличко снова переизбрали на этот пост. Он набрал более 50% голосов избирателей.

Об этом РИА «Новости» рассказала глава городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова. Она отметила, что за Кличко проголосовал 365 161 избиратель. Это значит, что он получил 50,52% голосов, и проводить второй тур выборов не придется.

Выборы в органы местного самоуправления состоялись на Украине еще 25 октября. Однако окончательный результат голосования появится только 6 ноября.

За день до начала выборов мэр Киева рассказал, что заболел COVID-19. Он заявил, что уходит на самоизоляцию, но продолжил работать из дома. Он подчеркнул, что из-за специфики своих обязанностей постоянно контактировал с людьми, а также посещал инфекционные отделения больниц. Из-за этого мэр регулярно тестировался на коронавирус — последний тест показал положительный результат. На этой неделе Кличко уже вернулся к работе.

Выборы мэра в Киеве проходят раз в пять лет. Кличко избрали на эту должность в 2014 году во время внеочередных выборов. В 2015 году прошли запланированные выборы — тогда Кличко снова победил и сохранил свой пост.