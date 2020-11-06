Кличко снова избрали мэром Киева
Об этом РИА «Новости» рассказала глава городской территориальной избирательной комиссии Валентина Королькова. Она отметила, что за Кличко проголосовал 365 161 избиратель. Это значит, что он получил 50,52% голосов, и проводить второй тур выборов не придется.
Выборы в органы местного самоуправления состоялись на Украине еще 25 октября. Однако окончательный результат голосования появится только 6 ноября.
За день до начала выборов мэр Киева рассказал, что заболел COVID-19. Он заявил, что уходит на самоизоляцию, но продолжил работать из дома. Он подчеркнул, что из-за специфики своих обязанностей постоянно контактировал с людьми, а также посещал инфекционные отделения больниц. Из-за этого мэр регулярно тестировался на коронавирус — последний тест показал положительный результат. На этой неделе Кличко уже вернулся к работе.
Выборы мэра в Киеве проходят раз в пять лет. Кличко избрали на эту должность в 2014 году во время внеочередных выборов. В 2015 году прошли запланированные выборы — тогда Кличко снова победил и сохранил свой пост.