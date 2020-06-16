Кличко случайно заговорил о «письках» в прямом эфире. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко вновь допустил забавную ошибку в речи. Во время обращения к жителям столицы по поводу карантина из-за пандемии коронавируса он перепутал слова.

Так киевский градоначальник перепутал слово «після» (после — прим. ред.) с «піська». Затем, когда понял, что произошло — запнулся на слове «сенсационном». В итоге прямой эфир пришлось прервать, пока Кличко не соберется с духом.

Мэр Киева часто попадает в неловкие ситуации со своими выражениями. Так в апреле он также перепутал слова и назвал заболевших СОVID-19 детей неполноценными. Но самое известное его высказывание, это конечно, про «завтрашний день». По его словам, он в восторге от этой фразы.