Кличко решил провести аудит подконтрольной себе администрации

Аудиторы проведут проверку документации за 2015–2019 годы, сказано на официальном сайте Кличко.

Для проведения проверки мэр Киева обратился к Государственной аудиторской службе.

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«Обращаюсь к вам за проведением… проверки и анализа фактического состояния дел по законному и эффективному использованию коммунальных средств и имущества, других активов, правильности ведения бухучета и достоверности отчетности, функционирования системы внутреннего контроля», — сказано в запросе градоначальника.

Накануне главу правительства Украины Алексея Гончарука призвали провести подобную проверку в отношении деятельности мэра города и подконтрольных ему администрации, коммунальных служб и прочих ведомств.

4 сентября Кабинет министров Украины одобрил увольнение Виталия Кличко с должности председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА).