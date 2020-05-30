Кличко решил баллотироваться на второй срок

Партия Кличко УДАР готовится к ребрендингу перед местными выборами 25 октября. В ближайшее время политики объявят, в каком формате присоединятся к избирательной кампании.

Кличко заявил о наличии у него преимуществ перед другими кандидатами на пост мэра Киева. У него есть достижения, о которых он может отчитаться перед избирателями.

«Этим летом мы пройдем символическое число в тысячу километров отремонтированных дорог, освещение в городе и десятки отремонтированных парков, современный транспорт и много инноваций», — сказал Кличко.

За Кличко готовы отдать свой голос 40% жителей Киева. Такие результаты опроса представил Центр социальных и маркетинговых исследований «Социс». На пост мэра Киева также претендуют главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, телеведущий и актер Сергей Притулу, депутат Верховной рады от партии «Слуга народа», бывший генеральный директор телеканала «1+1» Александр Ткаченко.