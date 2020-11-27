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    27 ноября 2020, 05:59

    Кличко рассмешил пользователей Сети сборником своих цитат

    Валерия Шафирко

    Мэр Киева Виталий Кличко выпустил книгу под названием «Кто не слышал, тот увидит!», куда вошли его известные цитаты. Пользователи Сети не скупились на шутки и ироничные высказывания, комментируя ее.

    В сборник вошли 14 фраз Виталия Кличко. В их числе: «у меня два заместителя, четыре из которых уже месяц лежат в кабмине», «мост, который устал», «чтобы холодная вода превратилась в горячую, ее надо подогреть», отмечает РИА «Новости». На обложку книги было вынесено еще два «изречения» мэра украинской столицы.

    «Самоирония и юмор — это, бесспорно, прекрасно, но когда с начала отопительного сезона уже пятый раз дом без отопления и горячей воды, то как-то не смешно. Что с книжкой, что без», — написала пользователь Marina Rozhnyatovskaya.

    «В книге все же нет самой лучшей и дорогой шутки в истории человечества — Подольского моста с метро на Троещину (район Киева. — прим. ред.), которого нет, и дороги, ведущей на Броварское шоссе. Так пошутить за 500 миллионов долларов мог только гений», — отметил Viktor Prudkovskikh.

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