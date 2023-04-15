Мир 15 апреля 2023, 17:27 Кличко призвал жителей Киева готовиться к эвакуации Кличко призвал жителей Киева готовиться к эвакуации из-за повышения уровня воды в Днепре РИА «Новости»

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Жителям Киева необходимо готовиться к эвакуации из-за сильного повышения уровня воды в Днепре. Об этом в эфире телемарафона заявил мэр города Виталий Кличко, его слова привел ТАСС.

Угроза подтопления, подчеркнул Кличко, существует на некоторых участках садово-дачной и частной застройки в Днепровском, Деснянском, Дарницком и Голосеевском районах города.

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«Также возможны частичные подтопления в дачных массивах Вишенки, Позняки, Осокорки, Русановские и Воскресенские сады», — предупредил мэр.

Кличко подчеркнул, что половодье в 2023 году гораздо сильнее прошлогоднего, но угрозы для промышленных объектов и жилых многоквартирных домов пока нет.

«Проживающим рядом с водоемами украинцам необходимо быть готовыми к эвакуации, отключить газ и электричество, заранее перенести все ценные вещи на верхние этажи», — заключил он.

Издание «РБК-Украина» уточнило, что из-за повышения уровня воды нарушилось транспортное сообщение с одним населенным пунктом в Киевской области.