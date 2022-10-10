Кличко призвал киевлян запасаться едой и водой из-за угрозы воздушной тревоги | 360°

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Кличко призвал киевлян запасаться едой и водой из-за угрозы воздушной тревоги

Мэр Киева Кличко сообщил, что в городе сохраняется угроза воздушной тревоги

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В Киеве сохраняется угроза воздушной тревоги, заявил мэр города Виталий Кличко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Кличко, населению города нужно соблюдать меры безопасности, запасаться водой и продуктами питания, а во время тревоги находиться в укрытиях.

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Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о повреждении 11 важных объектов инфраструктуры в Киеве и восьми регионах страны. Он предупредил, что жители должны быть готовы к временным перебоям со светом, водоснабжением, связью.

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О проблемах со светом в Харькове сегодня сообщили местные СМИ. По их информации, есть трудности с доступом в интернет. Во Львове, по словам мэра города, пропали горячая вода и электричество.

В Киеве один из взрывов произошел возле здания Службы безопасности Украины. Из соображений безопасности в городе сегодня приостановил работу Международный комитет Красного Креста.

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