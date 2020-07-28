Кличко пригрозил костылями безответственным чиновникам

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на заседание Киевсовета на костылях. В своем Instagram-аккаунте градоначальник рассказал, что провел активные выходные — из-за этого надорвал сухожилие. Но, по его словам, у него появилась новая возможность «накостылять» безалаберным чиновникам.

«Мне не привыкать. Пока придется ходить не скоро. И, может, безответственные чиновники радуются, что временно волшебные пенделя не будут долетать? То теперь появилась новая опция для нерадивых — «накостылять», — отметил Кличко.

Мэр Киева потянул ахиллово сухожилие после того, как «гонял вандалов, которые расписывали стены и дома в центре города». Эту же историю своего травмирования градоначальник рассказал перед началом заседания.

Кличко уже не раз удивлял киевлян своими заявлениями. Так во время обращения к жителям столицы в прямом эфире мэр допустил нелепую ошибку. Он сказал слово «піська» вместо «після» (после — прим. ред.). Потом из-за волнения Кличко споткнулся на слове «сенсационном». В итоге прямой эфире решили закончить.