Мир 29 декабря 2022, 11:17 Кличко предупредил киевлян о возможных перебоях со светом Мэр Киева Кличко предупредил жителей о перебоях со светом РИА «Новости»

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В Киеве возможны перебои с электричеством. Об этом предупредил жителей мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.

Он посоветовал киевлянам зарядить телефоны и другие устройства и запастись водой.

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Чуть раньше Кличко информировал о том, что Киеве раздалось несколько взрывов.

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В метро уже приостановили движение поездов из-за проблем с электричеством.

По данным Telegram-канала «Украина.ру», взрывы также прозвучали во Львове, Харькове, Одессе, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по Украине выпустили «больше 100 ракет в несколько волн». Он добавил, что на территории страны действует «масштабная воздушная тревога», и попросил жителей не пренебрегать укрытиями.

Действительно, судя по карте воздушных тревог Украины, сирены работают во всех территориях страны, а также на подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.