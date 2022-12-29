29 декабря 2022, 11:17
Кличко предупредил киевлян о возможных перебоях со светом
Мэр Киева Кличко предупредил жителей о перебоях со светом
В Киеве возможны перебои с электричеством. Об этом предупредил жителей мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
Он посоветовал киевлянам зарядить телефоны и другие устройства и запастись водой.
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Чуть раньше Кличко информировал о том, что Киеве раздалось несколько взрывов.
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В метро уже приостановили движение поездов из-за проблем с электричеством.
По данным Telegram-канала «Украина.ру», взрывы также прозвучали во Львове, Харькове, Одессе, Тернопольской и Ивано-Франковской областях.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что по Украине выпустили «больше 100 ракет в несколько волн». Он добавил, что на территории страны действует «масштабная воздушная тревога», и попросил жителей не пренебрегать укрытиями.
Действительно, судя по карте воздушных тревог Украины, сирены работают во всех территориях страны, а также на подконтрольной Украине части Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей.
Виталий Кличко
Киев
Украина
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