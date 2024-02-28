28 февраля 2024, 13:05
Кличко предрек дальнейшее поражение ВСУ
Владимир Кличко: ВСУ и без помощи Запада ждет эффект домино после Авдеевки
После потери Авдеевки Вооруженные силы Украины ждет эффект домино без помощи Запада. Об этом заявил брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир. Его процитировало издание Focus.
Он заверил, что происшедшее в Авдеевке произойдет снова, если украинская армия и дальше не будет получать помочь со стороны Запада.
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«Вы видели Авдеевку? <…> Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино», — высказался Кличко.
Российские военные сорвали эвакуацию боевиков ВСУ на Авдеевском направлении. Отечественные бойцы прямым попаданием снаряда 120-миллиметровой гаубицы Д-30 поразили легкобронированную технику противника.
На Авдеевском направлении ВСУ также оставили села Северное и Степовое. Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов пояснил, что военные национальной армии заранее не подготовили линию обороны в том районе. Поэтому ВСУ приходится в срочном порядке копать окопы под обстрелами российской армии.
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