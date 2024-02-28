Мир 28 февраля 2024, 13:05 Кличко предрек дальнейшее поражение ВСУ Владимир Кличко: ВСУ и без помощи Запада ждет эффект домино после Авдеевки IMAGO / Frank Hoermann / SVEN SIMON / Global Look Press

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После потери Авдеевки Вооруженные силы Украины ждет эффект домино без помощи Запада. Об этом заявил брат мэра Киева Виталия Кличко Владимир. Его процитировало издание Focus.

Он заверил, что происшедшее в Авдеевке произойдет снова, если украинская армия и дальше не будет получать помочь со стороны Запада.

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«Вы видели Авдеевку? <…> Если мы не будем получать боеприпасы, если мы не будем получать оружие, то это будет продолжаться, как эффект домино», — высказался Кличко.

Российские военные сорвали эвакуацию боевиков ВСУ на Авдеевском направлении. Отечественные бойцы прямым попаданием снаряда 120-миллиметровой гаубицы Д-30 поразили легкобронированную технику противника.

На Авдеевском направлении ВСУ также оставили села Северное и Степовое. Экс-советник министра обороны Украины Юрий Бутусов пояснил, что военные национальной армии заранее не подготовили линию обороны в том районе. Поэтому ВСУ приходится в срочном порядке копать окопы под обстрелами российской армии.