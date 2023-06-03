Мир 03 июня 2023, 03:40 Кличко предложили написать заявление об отставке Глава Деснянского района Киева Ратников призвал Кличко вместе подать в отставку РИА «Новости»

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Глава Деснянской районной госадминистрации Киева Дмитрий Ратников предложил мэру Виталию Кличко вместе подать в отставку после скандала с закрытыми бомбоубежищами. В эфире телеканала «Рада» он заявил, что это будет мужской поступок, так как Кличко тоже несет ответственность за это ЧП.

«Читал о вашем желании отстранить меня от исполнения обязанностей на период расследования. Предлагаю написать такие заявления вместе, вы и я, одновременно. Вместе работаем для киевлян, вместе и отвечаем перед ними», — сказал Ратников.

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Он также задался вопросом: если главы районов отвечают за все, то за что отвечает мэр?

Несколько дней назад стало известно о возбуждении уголовного дела из-за бомбоубежища в Киеве, которое было закрыто во время воздушной тревоги. После этого происшествия местные жители накинулись на Кличко во время интервью, жалуясь, что эта проблема существует давно.Сам же Кличко возложил ответственность за ЧП на глав районов, которых назначает офис президента.

Глава государства Владимир Зеленский, отвечая на вопрос журналистов об этом сканадале, пригрозил Кличко «нокаутом» из-за закрытых бомбоубежищ.