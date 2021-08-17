Кличко потребовал снести инсталляцию о советской эпохе в центре Киева

Декорации для праздничной постановки начали устанавливать на Аллее Героев Небесной Сотни в центре Киева. Мероприятие запланировано к 30-летию независимости Украины. Видео с места событий на своей странице в Facebook опубликовал журналист Богдан Кутепов.

Судя по кадрам, речь в постановке пойдет об истории Украины с древних времен, включая советский период.

Журналист заявил, что пока не понятно, как это будет выглядеть в окончательном виде, но ставить декорации и устраивать представления рядом с мемориалом в память о погибших неправильно.

«Выглядит немного противно, когда глаза расстрелянных заглядывают в окна „советской хрущевки“», — написал он.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что разрешение на установку декораций выдало руководство Национального мемориального комплекса. Власти города никаких разрешительных документов на этот счет не выдавали.

«Организацией празднования Дня независимости, в частности, концепцией и декорациями для праздничных мероприятий, занимается офис президента», — заявил Кличко. Он подчеркнул, что мэрия Киева выдала разрешение только на возложение цветов к мемориалам.

Кличко добавил, что неуместно выставлять символы ностальгии по Советскому Союзу на месте гибели украинских патриотов.