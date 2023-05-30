Мир 30 мая 2023, 00:54 Кличко потребовал от Залужного «устроить кошмар» для жителей Москвы РИА «Новости»

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Киевский мэр Виталий Кличко призвал главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного начать «кошмарить» столицу России. Об этом он сказал в ходе интервью украинским СМИ.

Журналистка спросила градоначальника про регулярные атаки на столицу Украины. Кличко заявил, что на такой вопрос должен отвечать командир украинских войск.

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«Этот вопрос нужно адресовать господину Залужному: почему столицу Украины россияне могут кошмарить, а жители Москвы отдыхают в столице России?» — спросил мэр Киева.

Ранее украинские журналисты заявили об ударах в Киеве. В городе несколько раз объявлялась воздушная тревога. При этом под прицелом оказалась не только украинская столица, но и остальные регионы страны, кроме Николаевской и Одесской областей.

Сами националисты киевского режима постоянно пытаются атаковать российские регионы. Например, в одном из последних обстрелов ВСУ по Белгородской области погиб мужчина и повредились десять частных домов.