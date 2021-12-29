Кличко показал календарь на «2222 год» со своими оговорками

Мэр Киева Виталий Кличко показал календарь на 2022 год, который вобрал в себя его оговорки. Фото политик выложил в Instagram.

На снимке Кличко держит в руках календарь с новогодним поздравлением и собственным изображением на обложке. Но вместо наступающего 2022 года мэр Киева поздравляет нас уже с 2222-м. Это отсылка к его недавней оговорке, когда политик дважды не смог правильно назвать год, который будет следующим.

«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — напутствовал градоначальник в подписи к фото.

Кличко неоднократно попадал в курьезные ситуации из-за публичных оговорок и странных высказываний, которые становились мемами. И фраза о том, что в завтрашний день могут смотреть «не только лишь все», сказанная им в 2013 году, является одной из самых известных его реплик.

Недавно Кличко также пообещал посыпать дороги «снегом» в снегопад.