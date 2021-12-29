Кличко показал календарь на «2222 год» со своими оговорками
Мэр Киева Кличко показал календарь на «2222 год» со своими оговорками
Мэр Киева Виталий Кличко показал календарь на 2022 год, который вобрал в себя его оговорки. Фото политик выложил в Instagram.
На снимке Кличко держит в руках календарь с новогодним поздравлением и собственным изображением на обложке. Но вместо наступающего 2022 года мэр Киева поздравляет нас уже с 2222-м. Это отсылка к его недавней оговорке, когда политик дважды не смог правильно назвать год, который будет следующим.
«Всегда смотрите в завтрашний день! И в год тоже», — напутствовал градоначальник в подписи к фото.
Кличко неоднократно попадал в курьезные ситуации из-за публичных оговорок и странных высказываний, которые становились мемами. И фраза о том, что в завтрашний день могут смотреть «не только лишь все», сказанная им в 2013 году, является одной из самых известных его реплик.
Недавно Кличко также пообещал посыпать дороги «снегом» в снегопад.