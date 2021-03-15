Кличко появился на мероприятии в куртке с мехом енота. Люди узнали ее цену

Мэр Киева Виталий Кличко пришел на открытие инсталляции, посвященной годовщине Куреневской трагедии. Для мероприятия он выбрал куртку с мехом енота и кепку-восьмиклинку. Стоимость верхней одежды и головного убора оценили в 175 тысяч рублей.

Открытие инсталляции, посвященной 60-й годовщине Куреневской трагедии, проходило 13 марта. На публике Кличко появился в куртке немецкого бренда Patrick Hellmann, сообщил портал Strana.ua. Капюшон парки был оформлен мехом енота, а петли под пуговицы были кожаными. Стоимость верхней одежды составляет 1990 евро (более 173 тысяч рублей).

Дополнила образ политика клетчатая кепка-восьмиклинка американской марки Goorin Brothers. Такой головной убор уже давно распродан, но кепку все еще можно найти на барахолках в Сети. Приобрести головной убор можно за 29,95 доллара (более двух тысяч рублей).

Куреневская трагедия — техногенная катастрофа, случившаяся 13 марта 1961 года в Киеве. Тогда прорыв дамбы привел к затоплению района Куреневка тысячами тонн пульпы. В результате погибли не менее 145 человек.