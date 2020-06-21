Кличко: под завалами дома в Киеве могут находиться от двух до шести человек

«Под завалами, по информации жителей, могут оставаться от двух до шести человек. Продолжаются поисково-спасательные работы», — сообщил Кличко.

Он также уточнил последнюю предварительную информацию. Взрыв произошел на седьмом этаже. Два человека погибли. Одного пострадавшего доставили в столичную больницу на скорой помощи. Всех остальных жильцов эвакуировали.

Жителям дома город выделит временное жилье, добавил Кличко.

Взрыв газа произошел в девятиэтажном жилом доме в Киеве утром 21 июня. Разрушены четвертый, пятый, шестой, седьмой и восьмой этажи. Спасатели эвакуировали из дома 21 человека, двое погибли под завалами. На месте работают 18 единиц техники и более 100 человек личного состава ГСЧС Украины и Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС).

Возбуждено уголовное дело. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что полиция рассматривает две версии ЧП — взрыв газа или взрывное устройство.