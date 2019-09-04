Кличко назвал свое увольнение противоречащим Конституции

Кабмин Украины рекомендовал уволить Кличко Подробнее

«Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой», — заявил политик.

Он отметил, что решением об отстранении украинское правительство делает шаг к установлению двоевластия и прямого президентского правления.

«Такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть <…> Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении». — пояснил Кличко.

Глава администрации добавил, что пока не получал никаких официальных документов о своем увольнении с должности.

Виталия Кличко назначили на пост главы Киевской городской госадминистрации 25 июня 2014 года. Соответствующий указ издал бывший президент Украины Петр Порошенко. В 2019 году офис нового лидера страны попросил Кабмин внести представление на увольнение Кличко.