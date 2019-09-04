  • Кличко назвал свое увольнение противоречащим Конституции

    04 сентября 2019, 17:39

    Дарья Бунякова

    Кабмин Украины решил уволить главу Киевской государственной городской администрации Виталия Кличко. Политик назвал такой шаг противоречием Конституции государства. Об этом сообщил «Интерфакс».
    Кличко назвал свое увольнение противоречащим Конституции

    Кабмин Украины рекомендовал уволить Кличко

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    «Кличко могут уволить только киевляне, которые избрали его киевским городским головой», — заявил политик.

    Он отметил, что решением об отстранении украинское правительство делает шаг к установлению двоевластия и прямого президентского правления.

    «Такими действиями пытаются лишить людей права выбирать власть <…> Это неконституционно и противоречит законодательству о местном самоуправлении». — пояснил Кличко.

    Глава администрации добавил, что пока не получал никаких официальных документов о своем увольнении с должности.

    Виталия Кличко назначили на пост главы Киевской городской госадминистрации 25 июня 2014 года. Соответствующий указ издал бывший президент Украины Петр Порошенко. В 2019 году офис нового лидера страны попросил Кабмин внести представление на увольнение Кличко.