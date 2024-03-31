31 марта 2024, 11:39
Кличко назвал Киев целью для России
Мэр Киева Кличко: столица Украины может вновь стать целью для армии России
Киев может вновь стать основной целью для Сухопутных войск России. Об этом в беседе с изданием Bild заявил мэр города Виталий Кличко.
«Столица — это сердце страны, поэтому Киев был и остается мишенью. Но мы готовы лучше к этому, чем два года назад», — сказал он.
Реклама
Кличко призвал западные страны поставить украинским военным больше систем противовоздушной обороны и зенитных ракет.
«Мы не станем разменивать территории, они не станут точкой компромисса», — добавил мэр.
Около недели назад стало известно, что российские войска нанесли ракетные удары по объекту СБУ в Киеве, который является одним из центров принятия решений. Telegram-канал «Военный обозреватель» уточнял, что под ударом оказался также американский ЗРК Patriot.
Ранее Кличко не исключил смещения Владимира Зеленского с поста президента страны.
Военные
Россия
Киев
Реклама
Реклама