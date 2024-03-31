Мир 31 марта 2024, 11:39 Кличко назвал Киев целью для России Мэр Киева Кличко: столица Украины может вновь стать целью для армии России РИА «Новости»

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Киев может вновь стать основной целью для Сухопутных войск России. Об этом в беседе с изданием Bild заявил мэр города Виталий Кличко.

«Столица — это сердце страны, поэтому Киев был и остается мишенью. Но мы готовы лучше к этому, чем два года назад», — сказал он.

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Кличко призвал западные страны поставить украинским военным больше систем противовоздушной обороны и зенитных ракет.

«Мы не станем разменивать территории, они не станут точкой компромисса», — добавил мэр.

Около недели назад стало известно, что российские войска нанесли ракетные удары по объекту СБУ в Киеве, который является одним из центров принятия решений. Telegram-канал «Военный обозреватель» уточнял, что под ударом оказался также американский ЗРК Patriot.

Ранее Кличко не исключил смещения Владимира Зеленского с поста президента страны.