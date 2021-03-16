Кличко лег под танк во время тренировки на полигоне

Мэр Киева Виталий Кличко поучаствовал в тренировке на полигоне военного учебного центра. Глава украинской столицы научился бросать гранату и ложиться под проезжающий танк.

«В учебном центре „Десна“ завершили обучение, тренировку, тактическую и боевую подготовку на полигоне с боевыми машинами и стрелковыми упражнениями. Руководство города несет ответственность за безопасность в столице и должно быть готово к любым ситуациям. Особенно в плане внешней агрессии против нашего государства», — написал Кличко в Facebook.

Он добавил, что участие в подобных учениях теперь будет обязательным для столичных властей. К своему посту Кличко добавил видео самой тренировки. На кадрах мэр города ложился в окоп под проезжающий танк, а затем бросал гранату.

На сообщение Кличко уже отреагировала российская журналистка и телеведущая Ольга Скабеева. Она призвала Донбасс быть начеку.

«Украина мобилизует свои лучшие интеллектуальные силы: мэр Киева Виталий Кличко развлекся на учебном полигоне. Виталику дали покидать гранату, пострелять из пулемета и полежать под проезжающим танком», — написала Скабеева в своем Telegram-канале.

Ранее журналисты оценили стоимость верхней одежды Кличко. Мэр пришел на ноткрытие инсталляции, посвященной годовщине Куреневской трагедии, в дорогой куртке с мехом и кепке-восьмиклинке. Образ политика обошелся в 175 тысяч рублей.