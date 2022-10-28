Кличко допустил «крупный блэкаут» в Киеве | 360°

Мир 28 октября 2022, 21:43 Кличко допустил «крупный блэкаут» в Киеве Мэр Киева Кличко не исключил «крупный блэкаут» в городе Pxhere

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В Киеве может произойти «большой блэкаут» из-за повреждения энергетической инфраструктуры. Такой сценарий не исключил мэр украинской столицы Виталий Кличко. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Риск крупного блэкаута, когда недостаток энергии может привести к еще большим последствиям и еще большим отключениям, есть», — написал Кличко.

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Киевский градоначальник призвал местных жителей и представителей бизнеса экономить электроэнергию.

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Кличко добавил, что система энергообеспечения города сегодня работает в экстренном режиме. Он объяснил это значительным дефицитом электроэнергии — от 20 до 50%.

О том, что в пятницу, 28 октября, киевляне останутся частично без электричества предупредила ранее мэрия города. Как было указано, в Киеве продолжаются аварийные отключения электроэнергии по распоряжению «Укрэнерго». Как уточняли в компании, более длительные отключения света возможны из-за значительного повреждения и дисбаланса в энергетической системе. Жителей также призывали экономно расходовать электричество.