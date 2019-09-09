Клещи появились на ресницах китаянки из-за макияжа
Жительница китайской провинции Хубэй плохо смывала с лица косметику, что привело к раздражению глаз и выпадению ресниц. Врачи обнаружили там клещей. Об этом сообщил сайт Life.ru со ссылкой на AsiaOne.
Девушка по имени Лю обратилась к медикам за помощью. Она пожаловалась на жуткое раздражение глаз и выпадение ресниц. Специалисты нашли у китаянки гнезда клещей вида угревая железница. По словам врачей, причиной их появления стал макияж. Китаянка ежедневно наносила косметику, поскольку этого требовал рабочий дресс-код. Однако в конце дня Лю уже не могла хорошо отмыть лицо от макияжа. В результате накапливалась омертвевшая кожа и грязь, что стало идеальным местом для размножения клещей.
Угревая железница обитает в коже человека. Она часто встречается у людей и, как правило, безвредна. Однако в большом количестве клещи могут вызвать серьезные последствия.