Клещи появились на ресницах китаянки из-за макияжа

Девушка по имени Лю обратилась к медикам за помощью. Она пожаловалась на жуткое раздражение глаз и выпадение ресниц. Специалисты нашли у китаянки гнезда клещей вида угревая железница. По словам врачей, причиной их появления стал макияж. Китаянка ежедневно наносила косметику, поскольку этого требовал рабочий дресс-код. Однако в конце дня Лю уже не могла хорошо отмыть лицо от макияжа. В результате накапливалась омертвевшая кожа и грязь, что стало идеальным местом для размножения клещей.

Угревая железница обитает в коже человека. Она часто встречается у людей и, как правило, безвредна. Однако в большом количестве клещи могут вызвать серьезные последствия.