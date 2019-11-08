«Классика!» Лидер сопротивления Одессы озвучил претензии к России

Москва должна была защитить город от нашествия украинских националистов, считает лидер одесского антимайдана. Его претензии к России прокомментировали интернет-пользователи. Многие из них посчитали заявление Давидченко необоснованными. В Сети напомнили про Донбасс, который без какой-либо помощи до сих пор сопротивляется попыткам националистов и радикалов захватить регион. Поэтому, по мнению подписчиков, жители Одессы тоже должны были самостоятельно защищать свой город, а не ждать помощи извне.

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«Агрессор виноват, что он не агрессор. Срочно санкции», — написали в соцсети.

Кроме того, в Twitter удивляются, неужели во всей Одессе не нашлось 5-10 тысяч мужчин, чтобы «затоптать нациков», а в итоге виновата Россия.

«Классика!» — короткий ответ журналистки и блогера Юлии Витязевой на слова Давидченко.