  • «Классика!» Лидер сопротивления Одессы озвучил претензии к России

    08 ноября 2019, 18:25

    Алена Макаренко

    Один из лидеров сопротивления в Одессе Антон Давидченко перечислил претензии к России. Его слова вызвали бурную реакцию в Twitter, сообщил «Царьград».
    «Классика!» Лидер сопротивления Одессы озвучил претензии к России

    Москва должна была защитить город от нашествия украинских националистов, считает лидер одесского антимайдана. Его претензии к России прокомментировали интернет-пользователи. Многие из них посчитали заявление Давидченко необоснованными. В Сети напомнили про Донбасс, который без какой-либо помощи до сих пор сопротивляется попыткам националистов и радикалов захватить регион. Поэтому, по мнению подписчиков, жители Одессы тоже должны были самостоятельно защищать свой город, а не ждать помощи извне.

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    «Агрессор виноват, что он не агрессор. Срочно санкции», — написали в соцсети.

    Кроме того, в Twitter удивляются, неужели во всей Одессе не нашлось 5-10 тысяч мужчин, чтобы «затоптать нациков», а в итоге виновата Россия.

    «Классика!» — короткий ответ журналистки и блогера Юлии Витязевой на слова Давидченко.