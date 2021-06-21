«Классика американской пропаганды». Захарова ответила на критику итогов саммита в Женеве

Нормализация отношений между Россией и США оставит множество западных политологов и журналистов без финансирования. Именно поэтому сейчас они поднимают информационную пену, критикуя итоги саммита президентов двух держав в Женеве.

С таким заявлением в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» выступила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она отметила, что все негативные оценки встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена в Женеве не имеют ничего общего с реальностью.

«Они же несут фантастический бред. Политологи американские, какие-то журналисты, якобы имеющие представления о двусторонних отношениях. Они все питаются вот этим самым обсуждением новых санкций дополнительных, постоянно находятся на гребне этой информационной пены», — подчеркнула Захарова.

Захарова напомнила, что перед встречей оба лидера двух мировых держав констатировали, что отношения между их странами зашли в тупик, из которого нужно выходить.

«Они были абсолютно идентичны в оценках того, что произошло», — пояснила она. Но «политологическая тусовка США» вынуждена отрабатывать полученные гранты от различных фондов, нагнетая ситуацию. Она назвала эту практику «классикой американской пропаганды».

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена прошла на минувшей неделе, 16 июня, в Женеве. По итогам встречи российский лидер заявил, что договорился с американским коллегой о проведении консультаций по стратегической стабильности на межведомственном уровне.

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан анонсировал введение нового санкционного пакета против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода «Северный поток — 2».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия сохранит прагматизм и трезвость в отношениях с США. Также он подчеркнул, что итоги саммита в Женеве не подтвердили, что Вашингтон откажется от сдерживания Москвы.