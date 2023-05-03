Мир 03 мая 2023, 13:19 «Классический замкнутый круг». Захарова раскрыла переписку России и Швеции по газопроводам Спикер МИД Захарова: Россия получила от Швеции формальные отписки по «Северным потокам» РИА «Новости»

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Россия получила от Швеции очередную отписку в ответ на требование провести расследование по подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в Балтийском море. Представитель МИД Мария Захарова на брифинге сравнила это с замкнутым кругом, сообщили «Известия».

Она перечислила обращения России, которые остались без должной реакции и показали осознанную неконструктивную линию в поведении коллективного Запада. В октябре премьер-министр Михаил Мишустин направил официальное письмо, затем МИД — несколько нот. В конце апреля посольство России в Стокгольме получило ответ МИД Швеции на обращение от 12 апреля с призывом предоставить информацию о ходе разбирательства и провести расследование с участием российских специалистов.

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«И на сей раз шведская сторона ответила формальной отпиской, ограничилась ссылками на более раннюю переписку. Такой классический замкнутый круг», — сказала Мария Захарова.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал ускорить расследование подрывов на «Северных потоках» в сентябре 2022 года. Он назвал это терактом и заявил, что мир должен узнать имена его исполнителей и заказчиков.