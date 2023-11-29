Мир 29 ноября 2023, 15:07 «Классический компромисс». СМИ анонсировали «рождественский сюрприз» Европы для Путина DR: Европа готовит Путину «рождественский сюрприз» Thomas Trutschel/PHOTOTHEK/globallookpress

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Президента России Владимира Путина, вероятно, ждет приятный сюрприз по итогам саммита лидеров Евросоюза в декабре. Об этом написало датское издание DR.

Журналист пояснил, что решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС, которое предполагалось принять на этом саммите, могут отложить до следующей встречи, уже мартовской. Весной Еврокомиссия подготовит «очередной доклад о прогрессе Киева на пути к членству», и, возможно, ЕС решит дождаться этого документа.

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«В итоге декабрьский саммит может закончиться и классическим компромиссом ЕС по поддержке Украины — лучшего рождественского подарка Путин от Брюсселя и ждать не может», — отмечается в материале.

Автор добавил, что грядущие выборы в Европе и США могут стать хорошим подспорьем для России в противостоянии с Украиной, а для этой страны так называемый компромисс с Евросоюзом как раз станет довольно болезненным. Журналист констатировал, что США снижают поддержку Украины и «еще большой вопрос, что будет дальше».

Ранее глава Евросовета Шарль Мишель признался, что страны ЕС не достигли согласия по началу переговоров с Украиной о членстве в союзе.