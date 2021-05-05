Кладоискатели в Польше начали раскопки нацистского тайника с 10 тоннами золота

Кладоискатели из польско-немецкого фонда «Силезский мост» начали раскопки на месте, где могут быть спрятаны 10 тонн нацистского золота. Они уверены, что клад хранится во дворце XVIII века, который расположен в деревне Минковски на юге Польши.

Об этом сообщило Daily Mail. По данным издания, кладоискатели сосредоточили раскопки на небольшом участке дворцового парка. Они уверены, что там зарыто золото, которое было украдено для создания Четвертого рейха по приказу босса СС Генриха Гиммлера.

Специалисты удалят слои земли вручную, чтобы не повредить фундамент построенной в парке оранжереи, которая считается археологическим объектом.

«Мы будем копать на глубину пять метров. Место было охранено специалистами 75 лет назад, поэтому сейчас нам нужны эксперты, чтобы раскрыть его», — отметил член фонда Роман Фурманяк.

Он также предположил, что в парке могут быть тела пяти французских военнопленных. Предположительно, их убили сразу после того, как они помогли выкопать тайник для клада. Узнать про это место удалось благодаря секретным документам — дневнику офицера СС и карте. Искатели сокровищ получили их от потомков офицеров.

Дневник принадлежал человеку, который подписывался как Михаэлис. Он рассказал про 11 мест в Нижней Силезии и в районе польского города Ополе — перед наступлением Советской армии немцы прятали там золото, украденные предметы искусства и другие ценные вещи.

Экс-дворец барона Фридриха Вильгельма фон Зейдлица-Курцбах во время Второй мировой использовали немецкие войска. В дневнике Михаэлиса сказано, что часть сокровищ немцы спрятали в оранжерее. Кроме того, в распоряжение кладоискателей попало письмо одного из офицеров СС к своей любовнице. Девушка по имени Инга работала во дворце — мужчина попросил ее присматривать за тайником.

«Сим я доверяю тебе 48 тяжелых сундуков Рейхсбанка и все семейные сундуки. Только ты знаешь, где их искать. Да поможет Бог тебе и мне исполнить наше задание», — сказано в письме.

Искатели сокровищ оценивают возможный клад в 52 миллиарда рублей.