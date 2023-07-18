Мир 18 июля 2023, 00:06 «Кладбище имени Зеленского». На Украине призвали к досрочным выборам президента Экс-советник Кучмы Соскин заявил, что скоро Украина станет «кладбищем имени Зеленского» Официальный сайт президента Украины

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Экс-советник Кучмы Олег Соскин призвал Украину к переговорам с Россией и проведению досрочных выборов президента. В эфире своего YouTube-канала он сказал, скоро вся страна превратится в «кладбище» имени главы киевского режима Владимира Зеленского.

Именно нынешний глава государства, как посчитал политик, довел республику до критического состояния.

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«Продолжайте боевые действия, убивайте еще больше людей. Уже негде кресты ставить и могилы копать, скоро вся страна станет кладбищем имени Зеленского», — сказал Соскин.

Кроме того, он обратил внимание на нищету в тылу. Порой, отметил экс-советник бывшего украинского президента, у людей нет денег даже на хлеб и воду, при этом продукты только дорожают.

«Почему все молчат? <…> Украину выбрасывают на помойку. Нам говорят, чтобы мы погибали на фронте. <…> Неужели вы ничего не понимаете?» — воззвал к соотечественникам Соскин.

Политик подчеркнул, что лучшим вариантом для страны стали бы скорейшие переговоры с Россией и проведение досрочных выборов президента в кратчайшие сроки.

Ранее Олег Соскин заявил, что власть в в стране разваливается, руководство не справляется с поставленными задачами. Политика нынешнего президента Украины Владимира Зеленского ведет к поражению по всем направлениям.